Мэрия Москвы хочет разрешить своим информационным системам распознавать пользователей с помощью биометрии

Соответствующий тендер на сайте госзакупок обнаружила газета «Коммерсантъ».

Обязательная биометрическая идентификация, например, по изображению лица, вводится для доступа в Единый центр хранения и обработки данных, куда сейчас попадают изображения с городских камер наблюдения. В Департаменте информационных технологий говорят, что биометрия даст возможность дополнительно защитить свою учетную запись на портал услуг mos.ru.

Эксперты же считают, что функционал у этой системы гораздо шире. Обладание биометрическими слепками поможет распознавать людей в потоке и в частности автоматически выписывать им штраф, например, за переход дороги в неположенном месте. Мэрия уже анонсировала оплату проезда на общественном транспорте по отпечатку лица. Правда, пока биометрией пользуются ограниченное число компаний, банки, операторы связи и страховые. Сами же россияне своими биометрическими данными делятся неохотно.

Стоимость договора на внедрение системы биометрии составляет около 90 миллионов рублей.