Суд в Лос-Анджелесе отказал певице Бритни Спирс в просьбе лишить ее отца статуса опекуна

Об этом со ссылкой на материалы суда пишет издание Variety. Оно отмечает, что это решение не окончательное и не принимает во внимание речь, с которой ранее выступила артистка. На прошлой неделе Бритни Спирс рассказала, что отец заставляет ее работать против ее воли, принимать сильнодействующие лекарства и использовать противозачаточные средства.

Джейми Спирс получил опеку над дочерью в 2008-м году после того, как певица лишилась родительских прав и попала в психиатрическую клинику. Он может единолично распоряжаться состоянием дочери, которое оценивают в 60 миллионов долларов. Фанаты Спирс запустили движение за ее свободу.