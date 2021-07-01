Российские корабли провели стрельбы в Черном море на фоне проходящих в акватории маневров НАТО

В пресс-службе Черноморского флота уточнили, что учения были плановыми и район стрельб был закрыт для судоходства. В то же время, как сказал спецпредставитель главы альянса по странам Южного Кавказа и Центральной Азии, НАТО не планирует уходить из Черного моря и будет укреплять сотрудничество с партнерами в этом регионе.

На прошлой неделе у побережья Крыма произошел инцидент с британским эсминцем «Дефендер». Российские пограничники открыли предупредительный огонь, обвинив корабль в нарушении границы. В Москве действия эсминца назвали провокацией.