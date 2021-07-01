ГИБДД: Возможно сократить смертность на дорогах до показателя 4 человека на 100 000 населения в ближайшие 10 лет

ГИБДД считает возможным сократить смертность на дорогах до показателя 4 человека на 100 тысяч населения в ближайшие 10 лет. Это может быть сделано благодаря средствам контроля и автоматизации, — сказал в эфире радио «Милицейская волна» глава Госавтоинспекции Михаил Черников. В частности, он заметил, что сейчас многие автомобили оснащают интеллектуальными системами обеспечения безопасности. По словам Черникова, за последние 10 лет смертность на дорогах сократилась почти в 2 раза.