Пять человек, в том числе ребенок, стали жертвами аварии в Ростовской области

Как сообщает региональное управление ГИБДД, ДТП произошло накануне поздним вечером. Предварительно виновников называют водителя легкового автомобиля «Фольксваген», который нарушил правила обгона и врезался во встречную машину. Все участники ДТП погибли.
2021-07-01T09:33:04+03:00
2021-07-01T09:33:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:33, 01 июля 2021
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