В России с сегодняшнего дня выросли тарифы на коммунальные услуги и табак

Согласно закону, предельный уровень индексации у каждого региона свой. Его устанавливает правительство. В частности, в Москве рост не должен превышать 4,6%. В среднем по стране предельная индексация должна составить чуть больше 3%. Что касается сигарет, то их в России с сегодняшнего дня разрешено отпускать по цене не ниже единого минимума – 108 рублей за пачку. Соответствующий документ вступил в силу еще в апреле, но власти дали время на переходный период.