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09:07, 01 июля 2021

Прокуратура Манхеттена сегодня предъявит уголовные обвинения семейному бизнесу бывшего президента США Дональда Трампа

Прокуратура Манхеттена сегодня предъявит уголовные обвинения семейному бизнесу бывшего президента США Дональда Трампа — компании Trump Organization, и ее главному финансисту Аллену Вайссельбергу.
Уголовное расследование в отношении Trump Organization прокуратура Манхеттена вела два года. Два месяца назад к ней присоединился офис Генпрокурора штата Нью-Йорк, передавший коллегам собранные в рамках своего гражданского расследования материалы и ресурсы. Сегодня прокурор Манхеттена Сайрус Вэнс предъявит официальные уголовные обвинения против семейного бизнеса бывшего президента США Дональда Трампа — за финансовые махинации: Trump Organization подозревают в обмане банков и налоговых органов путем завышения и занижения стоимости активов при получении кредитов и уплате налогов. Кроме компании, уголовные обвинения будут предъявлены и многолетнему финансисту Трампа и его бизнеса Аллену Вайссельбергу, который получал, по версии следствия, незаконные вознаграждения от Trump Organization. Решение о выдвижении уголовных обвинений по Trump Organization вынесло созванное прокурором большое жюри присяжных накануне, 30 июня.
Дональду Трампу обвинения сегодня предъявлены не будут, но прокуратура надеется добиться сотрудничества со следствием от Аллена Вайссельберга с тем, чтобы финансист дал показания против бывшего президента США, пишет газета Вашингтон Пост.


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