В России беременным и родителям-одиночкам начинают выплачивать пособия

Размер выплат – чуть больше 5-ти и 6-ти тысяч рублей соответственно. Оформить их можно на сайте госуслуг. Пособия назначены по поручению президента. Получить их смогут беременные женщины, которые находятся в трудной финансовой ситуации, а также неполные малообеспеченные семьи. На эти цели из бюджета выделили больше 46-ти миллиардов рублей.