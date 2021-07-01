В России беременным и родителям-одиночкам начинают выплачивать пособия

Размер выплат – чуть больше 5-ти и 6-ти тысяч рублей соответственно. Оформить их можно на сайте госуслуг. Пособия назначены по поручению президента. Получить их смогут беременные женщины, которые находятся в трудной финансовой ситуации, а также неполные малообеспеченные семьи. На эти цели из бюджета выделили больше 46-ти миллиардов рублей.
2021-07-01T09:05:58+03:00
2021-07-01T09:05:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
09:05, 01 июля 2021
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