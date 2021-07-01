В Петербурге непривитым врачам не будут выплачивать компенсации в случае заражения коронавирусом

Проект постановления, который вносит изменения в правила предоставления финансовой поддержки медикам, опубликован на сайте Смольного. В нем указано, что единовременные выплаты предоставят только в случае, если врач заболел коронавирусом несмотря на то, что вакцинировался. По действующим ранее правилам, врачам Петербурга, другим медицинским работникам, а также водителям скорых в случае инфицирования COVID-19 полагались выплаты в размере 300 тысяч рублей. По 500 тысяч выдавали, если заболевание привело к инвалидности. Семьям погибших врачей власти города перечисляли по 1 миллиону рублей. Все компенсации выдавались только медицинским работникам, которые напрямую контактировали с больными коронавирусом.

Губернатор Петербурга Александр Беглов ранее призвал к «нулевой толерантности» по отношению к тем, кто отказывается прививаться.