Исходный код всемирной паутины продали на аукционе за 5,4 миллионов долларов

Деньги получил его создатель британский ученый Тим Бернес-Ли. Об этом сообщается в твиттере аукционного дома Sotheby’s. Лот включал в себя сразу четыре предмета: файл с исходным кодом и временными метками, видео с записью кода, письмо изобретателя и цифровой плакат с изображением кода, который он создал. Кто стал обладателем исходного кода World Wide Web не уточняется.
2021-07-01T08:33:51+03:00
2021-07-01T08:33:51+03:00
https://echo.msk.ru/news/2863640-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
08:33, 01 июля 2021
Загрузка комментариев...