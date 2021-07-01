Умер экс-глава американского Минобороны, руководивший вторжениями в Афганистан и Ирак

Дональду Рамсфельду было 88 лет. Причиной смерти газета New York Times называет опухоль костного мозга.

Рамсфельд возглавлял Пентагон в 70-х годах при президенте Джеральде Форде и начале нулевых при Джордже Буше-младшем. Он отвечал за стратегию холодной войны и руководил военными операциями американской армии.

В начале года Рамсфельд присоединился к другим бывшим министрам обороны, призвавшим не использовать вооруженные силы для решения конфликтов, возникших после выборов. Это обращение было опубликовано на фоне отказа Дональда Трампа признавать поражение в президентской гонке.