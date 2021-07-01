В Москве с сегодняшнего дня ограничено передвижение грузовиков массой свыше 3,5 тонн по МКАД

Пропуск для проезда по кольцевой автодороге можно получить, только если конечный адрес находится на территории, прилегающей к ее внешней стороне. В соответствии с новыми правилами, теперь большегрузы должны двигаться транзитом только по Центральной кольцевой автодороге или по Московскому малому и большому кольцам.