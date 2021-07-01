Власти Таиланда открыли для вакцинированных иностранных туристов остров Пхукет

Теперь путешественникам не нужно проходить карантин, а по территории всего курорта они могут передвигаться свободно, — пишет местная пресса. При этом чтобы посетить другие районы Таиланда, им нужно будет в течение двух недель сдать три теста на коронавирус. Чтобы проследить за возобновлением работы курорта, на остров прилетел премьер-министр страны. Первые 250 туристов должны прибыть рейсами из Израиля, Абу-Даби и Катара.