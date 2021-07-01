В Канаде стремительно растет число жертв аномальной жары

В провинции Британская Колумбия умерли уже почти 500 человек. При этом власти сообщают, что эта цифра будет расти по мере обработки данных.

Сильная жара пришла в регион на прошлой неделе. Температура воздуха там превышала рекордные 49 градусов. Метеорологи связывают это с так называемым «тепловым куполом», который вызван высоким атмосферным давлением. Он образовался на западе Канады и северо-западе Соединенных Штатов. По данным экспертов, подобные природные явления регистрируются в среднем раз в несколько тысяч лет.