В центре Лондона сегодня установят памятник принцессе Диане

Его откроют в честь 60-летия со дня рождения одной из самых знаменитых королевских персон.

Скульптуру принцессы Уэльской установят в саду Кенсингтонского дворца, в этой резиденции многие годы жила принцесса Диана. Создатель монумента Ян Рэнк-Бродли. Наибольшее признание он получил благодаря изображению королевы Елизаветы II, которое появилось на всех монетах Великобритании и Содружества с конца 90-х годов. Работу над статуей в честь принцессы Дианы он начал 4 года назад, но из-за пандемии коронавируса и карантина ее установку пришлось отложить, отмечает сайт русской службы BBC. Сыновья принцессы — Уильям и Гарри будут присутствовать на церемонии открытия. Ради этого последний уже прилетел в Лондон из США. Его жена Меган Маркл осталась за океаном. Братья как пишет британский таблоид Metro, попытаются забыть о разногласиях и почтить память и наследие Дианы в день ее 60-летия. Принц Чарльз на открытии не появится. Он дал понять, что смерть Дианы, с которой он прожил в браке 15 лет, для него стала шокирующей и болезненной и он не хочет бередить свои раны. Неизвестно, посетит ли церемонию королева Елизавета Вторая.

Принцесса Диана погибла в автокатастрофе в Париже в 1997 году.