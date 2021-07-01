В России началась повторная вакцинация от коронавируса

Министерство здравоохранения рекомендуют прививаться от COVID-19 раз в полгода до достижения коллективного иммунитета.

Во второй раз привиться от коронавируса можно любой из зарегистрированных в России вакцин. Делать это важно через полгода после первой прививки до тех пор, пока в стране не сформируется надежный коллективный иммунитет. Кроме того, прививаться необходимо и переболевшим COVID-19 — через 6 месяцев после выздоровления. Такие рекомендации министерство здравоохранения направило в регионы. Указанный порядок вакцинации в ведомстве называют экстренным, поскольку эпидемиологическая обстановка сложная, коронавирус активно распространяется и мутирует. Когда обстановка стабилизируется, можно будет прививаться в стандартном порядке – раз год, отмечают в министерстве здравоохранения. В ведомстве также сообщили, что для повторной вакцинации не нужно проходить анализ на наличие антител, ее надо проводить вне зависимости от их количества. Это связано с тем, что пока не существует надежного способа точно выявить число сформировавшихся у человека антител. Такой позиции придерживается Всемирная организация здравоохранения. Во второй раз можно привиться в поликлинике или в специально организованных пунктах вакцинации, пока не указана точная схема записи на такие прививки.

Специалисты отмечают, что вакцина защищает человека от тяжелого течения болезни или смерти. Сейчас изучается, в какой степени она предотвращает передачу коронавируса другим людям.