Таганский суд Москвы, как ожидается, рассмотрит иск Роскомнадзора о запрете работы телеграм-бота «Глаз Бога». Он известен как сервис по поиску информации о гражданах.

Главная претензия Роскомнадзора, по данным газеты «Коммерсантъ», связана с подозрениями в нарушении прав граждан на неприкосновенность частной жизни. Ведомство, как отмечается, не исключает, что внесет сервис «Глаз Бога» в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных – правда, в случае, если суд признает работу бота незаконной.

Сам регулятор на запрос издания не ответил, вместе с тем представители сервиса претензий отвергают. Они настаивают, что работают в соответствии с законодательством, и выдвигают встречные обвинения против Роскомнадзора в игнорировании звонков и писем.

Некоторые эксперты, в свою очередь, отмечают, что если суд запретит работу сервиса «Глаз Бога», его создателям может грозить до 5 лет заключения. Пока, правда, о возможности уголовного преследования не сообщалось. Кроме того, эксперты полагают, что Роскомнадзор добивается создания судебного прецедента, чтобы бороться с рынком так называемого «пробива» информации.

В апреле у администратора сервиса «Глаз Бога» прошли обыски, при этом причины не сообщались. Мессенджер Telegram, в свою очередь, блокировал площадку, но она восстановилась после того, как ее создатели сделали копию.