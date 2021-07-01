В России с сегодняшнего дня вступают в силу изменения в порядке получения пенсий и социальных выплат

Пенсионеров и льготников власти окончательно перевели на карты национальной платежной системы «Мир».

Речь идет о тех россиянах, которые получали выплаты на карты международных систем. Изначально Центробанк планировал это сделать ровно год назад, но сроки дважды откладывались из-за эпидемии коронавируса.

В регуляторе объясняли свое решение тем, что пожилые люди находятся на изоляции и им в разгар пандемии не следует ходить в банки за новыми картами. В ЦБ при этом зимой утверждали, что карты «Мир» есть уже у 96% пенсионеров.

Вместе с тем сохранится возможность получать пенсии и соцвыплаты другими способами: например, по почте, наличными или на счета, к которым не привязаны никакие карты. Кроме того, нововведения не касаются выплат россиянам, постоянно проживающим за рубежом.

Некоторые выплаты ранее уже были переведены на карты «Мир». Речь идет о выплатах по беременности и родам, а также пособиям по уходу за ребенком и безработице.