Посол Евросоюза в Белоруссии выехал в Брюссель для консультаций

Ранее Минск отозвал своего посла, приостановил участие в «Восточном партнерстве» и действие соглашения о реадмиссии. На том, чтобы посла ЕС Дирка Шубеля из Минска вызвали в Брюссель для консультаций, настаивали белорусские власти.

Этот призыв прозвучал на фоне других важных объявлений, ставших ответом на введение санкций против республики. В Евросоюзе тогда ответили, что считают предложение Минска «еще одним шагом к самоизоляции». Там призвали сохранить открытыми каналы для коммуникации, которые имеют решающее значение в момент кризиса. Но теперь стало известно, что Шубель все же летит в Брюссель.

Решение о приостановке участия Белоруссии в программе «Восточного партнерства» в ЕС назвали «демонстрацией пренебрежения к белорусскому народу». Отношения между Брюсселем и Минском обострились после выборов президента республики в августе прошлого года — Запад отказался признать победителем Александра Лукашенко.

Уже в этом году, после принудительной посадки самолета в аэропорту Минска и задержания белорусского оппозиционера Романа Протасевича и Россиянки Софьи Сапеги ЕС ввел против Белоруссии персональные и экономические секторальные санкции.

Власти республики в свою очередь запретили въезд европейским чиновникам, причастным к введению ограничений.