Углубленную диспансеризацию переболевших коронавирусом начнут проводить в России

Диспансеризацию можно пройти бесплатно. Ее задача — выявить проблемы и последствия перенесенной болезни, а по итогам назначить дополнительное лечение или курс восстановления.

Средства на комплексные проверки здоровья переболевших коронавирусом выделят из бюджета. Правительство направило регионам на эти цели почти 6 миллиардов рублей.

Диспансеризация включает общий и биохимический анализы крови, а также измерение насыщения крови кислородом. Врачи проведут и ряд других исследований. В частности, тест с ходьбой и рентген грудной клетки. Переболевших коронавирусом примет терапевт.

Кроме того, проведут специальные тесты, которые помогут определить риски образования тромбов. В случае необходимости медики выпишут направление на проверки сердца, компьютерную томографию лёгких и исследование сосудов ног.

Ранее президент Владимир Путин заявлял о необходимости расширения программы диспансеризации.