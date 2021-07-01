Во время пандемии лучше всего жить, по версии Bloomberg, в США, Новой Зеландии и Швейцарии.

Это следует из рейтинга, составленного агентством на основе данных из 53 стран. На четвертом месте находится Израиль. Россия в этом рейтинге заняла 32-е место, а замыкает перечень Аргентина. В расчет принимались такие критерии как уровень вакцинации, суровость карантинных мер, открытость границ других стран для прошедших вакцинацию,