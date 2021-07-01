Во время пандемии лучше всего жить, по версии Bloomberg, в США, Новой Зеландии и Швейцарии.

Это следует из рейтинга, составленного агентством на основе данных из 53 стран. На четвертом месте находится Израиль. Россия в этом рейтинге заняла 32-е место, а замыкает перечень Аргентина. В расчет принимались такие критерии как уровень вакцинации, суровость карантинных мер, открытость границ других стран для прошедших вакцинацию,
2021-07-01T05:18:06+03:00
2021-07-01T05:18:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:18, 01 июля 2021
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