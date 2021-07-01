Бывшие руководители спецслужб Югославии приговорены к 12 годам заключения.

Трибунал в Гааге вынес обвинительные заключения в повторном процессе по делу экс-директора Управления госбезопасности Югославии Йовицы Станишича и бывшего командующего спецназом Франко Симатовича. Суд признал их виновными в совершении военных преступлений и преступлений против человечности. Дело 70-летнего Станишича и 71-летнего Симатовича, соратников бывшего президента Югославии Слободана Милошевича уже рассматривалось Международным трибуналом ООН по бывшей Югославии. Тогда оба они были признали невиновными за недостаточностью доказательств. Прокуратура подала апелляцию и дело направили на новое рассмотрение.