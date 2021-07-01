Сегодня вступает в силу новый порядок въезда в Москву грузовых автомобилей от 3,5 тонн.

Теперь для проезда по столице, в том числе — по МКАД, грузовикам в дневное время необходимо оформить соответствующий пропуск. В ночное время такой пропуск для среднетоннажных автомобилей не требуется. Аналогичные меры в феврале-марте были введены для большегрузных автомобилей массой свыше 12 тонн.