Полиция задержала бывшего режиссера YouTube-канала «Навальный LIVE» Алексея Яковлева

Сам Яковлев рассказал интернет-изданию «Открытые медиа», что это произошло в самолете в аэропорту Шереметьево, когда его рейс приземлился в Москве.

Отсюда его увезли на допрос в СК по делу о мошенничестве, возбужденному против политика Алексея Навального. По версии следствия, оппозиционер потратил на личные цели часть средств, собранных в качестве пожертвований для некоммерческих организаций.

Режиссер рассказал, что ранее следователь звонил ему и вызывал на допрос, но он отказался принимать повестку по телефону.