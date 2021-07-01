Аномальная жара, предположительно, стала причиной смерти около 500 человек в Канаде.

Как сообщают местные СМИ, в провинции Британская Колумбия последние пять дней воздух прогревался до 49,5 градусов Цельсия. Многие из умерших были пенсионерами. Во вторник в некоторых районах жара начала спадать, но в ряде мест, по прогнозу синоптиков, продержится до конца недели. Там объявлены соответствующие предупреждения.
2021-07-01T04:11:50+03:00
2021-07-01T04:11:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:11, 01 июля 2021
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