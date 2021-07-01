Аномальная жара, предположительно, стала причиной смерти около 500 человек в Канаде.

Как сообщают местные СМИ, в провинции Британская Колумбия последние пять дней воздух прогревался до 49,5 градусов Цельсия. Многие из умерших были пенсионерами. Во вторник в некоторых районах жара начала спадать, но в ряде мест, по прогнозу синоптиков, продержится до конца недели. Там объявлены соответствующие предупреждения.