В Японии впервые за 2 года открылся сезон восхождений на гору Фудзияма.

Как передает телеканал Эн-эйч-кей, для предотвращения распространения коронавируса власти призвали владельцев местных горных хижин обеспечить безопасное пространство между постояльцами, а также измерять их температуру и регулярно проветривать помещение. Кроме того, состояние туристов будет проверяться и в начале тропы, ведущей на вершину. В прошлом году сезон восхождений из-за пандемии не открывался.