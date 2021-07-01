Европейский вещательный союз приостановил членство в организации «Белтелерадиокомпании».

Причина – отсутствие свободы слова в республике и преследование журналистов. Теперь белорусский вещатель лишен доступа к обмену новостными, музыкальными и спортивными программами. В ответном заявлении Белорусский государственный медиахолдинг назвал Европейский вещательный союз организацией, «у которой не было, нет и никогда не будет своего личного мнения».
2021-07-01T04:08:07+03:00
2021-07-01T04:08:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:08, 01 июля 2021
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