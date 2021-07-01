Из АП уволен помощник главы кремлевской администрации Кирилл Молодцов.

Сам Молодцов подтвердил РБК свой уход, не объяснив причин. В администрации президента Молодцов курировал вопросы газификации. Напомню, перед правительством поставлена задача довести уровень газификации в стране к 83% к 2030 году.

До прихода в Кремль Молодцов занимал должность замминистра энергетики.