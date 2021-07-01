В Турции признают прививку любой из зарегистрированных в России вакцин.

Такие разъяснения дали АТОР в турецком посольстве в Москве. Там отметили, что при въезде в страну необходим официальный сертификат на английском языке о полной вакцинации, при этом после ее завершения должно пройти не менее двух недель. Переболевшим понадобится справка о болезни и выздоровлении за последние шесть месяцев, а также справка с отрицательными результатами антиген-теста.
2021-07-01T04:04:43+03:00
2021-07-01T04:04:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:04, 01 июля 2021
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