В Турции признают прививку любой из зарегистрированных в России вакцин.

Такие разъяснения дали АТОР в турецком посольстве в Москве. Там отметили, что при въезде в страну необходим официальный сертификат на английском языке о полной вакцинации, при этом после ее завершения должно пройти не менее двух недель. Переболевшим понадобится справка о болезни и выздоровлении за последние шесть месяцев, а также справка с отрицательными результатами антиген-теста.