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03:11, 01 июля 2021

Белоруссия потребовала от Германии закрыть представительства двух организаций.

Это Гете-Институт и Немецкая служба академических обменов. Как заявили в МИД ФРГ, этот шаг приведет лишь к дальнейшей изоляции страны в международном сообществе. В Берлине отметили, что указанные организации на протяжении десятилетий налаживали культурные и академические связи между Германией, Европой и Белоруссией, а от прекращения этих связей пострадают прежде всего белорусские граждане.


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