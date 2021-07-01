Белоруссия потребовала от Германии закрыть представительства двух организаций.

Это Гете-Институт и Немецкая служба академических обменов. Как заявили в МИД ФРГ, этот шаг приведет лишь к дальнейшей изоляции страны в международном сообществе. В Берлине отметили, что указанные организации на протяжении десятилетий налаживали культурные и академические связи между Германией, Европой и Белоруссией, а от прекращения этих связей пострадают прежде всего белорусские граждане.