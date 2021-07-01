В Москве заработала новая система пропусков для транзитных грузовиков свыше 3,5 тонн.

Такие большегрузы не смогут передвигаться по МКАД, а должны следовать транзитом только по Центральной кольцевой автодороге, трассам А-107 и А-108. Как рассказали ТАСС в столичном департаменте транспорта, пропуск в зону МКАД можно будет получить, если конечный адрес находится на территории, прилегающей к внешней стороне кольцевой автодороги.