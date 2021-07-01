В Москве заработала новая система пропусков для транзитных грузовиков свыше 3,5 тонн.

Такие большегрузы не смогут передвигаться по МКАД, а должны следовать транзитом только по Центральной кольцевой автодороге, трассам А-107 и А-108. Как рассказали ТАСС в столичном департаменте транспорта, пропуск в зону МКАД можно будет получить, если конечный адрес находится на территории, прилегающей к внешней стороне кольцевой автодороги.
2021-07-01T03:09:50+03:00
2021-07-01T03:09:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:09, 01 июля 2021
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