Россияне с сегодняшнего дня обязаны отчитываться о средствах на иностранных электронных кошельках.

В налоговую службу необходимо подавать сведения, если за год эти платежные средства пополнялись на сумму более 600 тыс. руб. в любой валюте. Кроме того, эти кошельки теперь запрещено использовать для оплаты услуг и товаров в интернет-магазинах. Соответствующий закон сегодня вступает в силу. До этого граждане России должны были отчитываться только о движении денежных средств по иностранным банковским счетам. Электронные кошельки под это определение не подпадали.
2021-07-01T03:08:19+03:00
2021-07-01T03:08:24+03:00
https://echo.msk.ru/news/2863562-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:08, 01 июля 2021
Загрузка комментариев...