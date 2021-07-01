Власти Петербурга планируют отказывать непривитым врачам в выплатах за заражение коронавирусом.

Проект соответствующего постановления опубликован на сайте Смольного. По действующим правилам, петербургские врачи в случае заражения коронавирусом должны получать по 300 тысяч рублей. Если же медработник из-за болезни получил инвалидность, то выплата составляет 500 тысяч рублей. В случае смерти врача от коронавируса, его семья должна получить миллион рублей. Выплаты могут получить только контактирующие с пациентами напрямую медики.