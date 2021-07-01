Переболевших ковидом не более полугода назад пустят на курорты Краснодарского края.

Они смогут заселяться в гостиницы, санатории и другие места отдыха без сертификата о вакцинации и отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус. Такие поправки в своё постановление «О введении режима повышенной готовности» внес губернатор края Вениамин Кондратьев. Также отрицательный тест на ковид при заселении не потребуется детям до шести лет.