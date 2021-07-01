В Турции сегодня отменяется комендантский час.

Он был введен в ноябре прошлого года в рамках борьбы с коронавирусом. Такие жесткие меры, как утверждают в Анкаре, позволили за восемь месяцев значительно снизить ежесуточный прирост числа заражений. Между тем, в стране по-прежнему необходимо везде носить защитные маски и получать цифровые коды для посещения мест массового скопления людей, в том числе, в ТЦ, в кафе и ресторанах и в госучреждениях.
2021-07-01T02:14:37+03:00
2021-07-01T02:14:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:14, 01 июля 2021
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