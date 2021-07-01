Генпрокуратура признала «нежелательными» четыре организации, связанные с Михаилом Ходорковским.

Три из них — из Великобритании и одна из Франции. В прокуратуре утверждают, что их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ. Как пишет издание Forbes, речь идет о «Фонде Ходорковского», «Оксфордском российском фонде», «Фонде Будущее России» и организации «Европейский выбор».