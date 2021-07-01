Мосгорсуд продлил до 7 октября арест журналисту, советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову.

Он подозревается в госизмене. Защита просила о замене меры пресечения под личное поручительство. Для этого она подготовила 230 ходатайств от сотрудников СМИ и общественных деятелей. Сафронов свою вину не признаёт. Он уверен, что его преследуют за журналистскую работу, в «Коммерсанте» и «Ведомостях» он опубликовал ряд резонансных материалов. Из Роскосмоса Сафронов не уволен.
2021-07-01T02:11:32+03:00
2021-07-01T02:11:37+03:00
https://echo.msk.ru/news/2863550-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:11, 01 июля 2021
Загрузка комментариев...