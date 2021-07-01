Белорусскому журналисту и медиаменеджеру Андрею Александрову предъявлено новое обвинение.

На этот раз, как сообщает Белорусская ассоциация журналистов, — в госизмене. Как рассказал ТАСС адвокат Антон Гашинский, Александрову может грозить до 15 лет лишения свободы. Ранее Александрова, который был задержан в Январе, обвинили в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Силовики утверждали, что Александров финансировал несанкционированные акции протеста в республике после президентских выборов.
2021-07-01T02:09:05+03:00
2021-07-01T02:09:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:09, 01 июля 2021
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