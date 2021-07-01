Власти Краснодарского края несколько облегчили изменили правила въезда для туристов.

Так, с 1 августа заселять в отели разрешат не только привитых, но и переболевших коронавирусной инфекцией не позже чем полгода назад. По данным пресс-службы губернатора края, они смогут заселяться в гостиницы на Кубани без ПЦР-тестов и вакцинации. Не потребуется в гостиницах отрицательный тест на ковид и детям до шести лет. С 1 августа с отрицательным ПЦР-тестом смогут заселиться в отели и гостиницы только те, у кого есть противопоказания к прививке, а также несовершеннолетние. Ранее АТОР призывало власти Краснодарского края «не допустить провала туристического сезона и смягчить правила заселения в отели курортов юга России.