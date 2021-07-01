С сегодняшнего дня в России запрещается продавать сигареты дешевле 108 руб. за пачку.

Этот показатель рассчитывает Минсельхоз на основе минимальной ставки акциза на единицу потребительской упаковки, налога на добавленную стоимость и повышающего коэффициента. До сегодняшнего дня это правило не распространялось на продукцию, введенную в оборот до 1 апреля. Сегодня же в России вступает в силу запрет на продажу немаркированной альтернативной табачной продукции (это сигары, сигариллы, курительный, нюхательный табак).
2021-07-01T01:08:01+03:00
2021-07-01T01:08:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:08, 01 июля 2021
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