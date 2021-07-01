Задержан бывший режиссер канала «Навальный LIVE» Алексей Яковлев.

Сам задержанный рассказал интернет изданию «Открытые Медиа», что его доставили в СК для допроса по делу о мошенничестве, возбужденному против политика Алексея Навального. По версии следствия, оппозиционер потратил на личные цели часть средств, собранных в качестве пожертвований для некоммерческих организаций.
2021-07-01T01:06:04+03:00
2021-07-01T01:06:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:06, 01 июля 2021
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