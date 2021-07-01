Задержан бывший режиссер канала «Навальный LIVE» Алексей Яковлев.

Сам задержанный рассказал интернет изданию «Открытые Медиа», что его доставили в СК для допроса по делу о мошенничестве, возбужденному против политика Алексея Навального. По версии следствия, оппозиционер потратил на личные цели часть средств, собранных в качестве пожертвований для некоммерческих организаций.