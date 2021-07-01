В России начали повторную вакцинацию от коронавируса и вакцинацию переболевших.

В Минздраве заявили, что ревакцинироваться можно через шесть месяцев после первой вакцинации. В ведомстве добавили, что повторная вакцинация будет проводиться до формирования в стране коллективного иммунитета — то есть когда иммунитет к коронавирусу будет у 60% россиян. После достижения коллективного иммунитета вакцинация от коронавируса должна будет проводиться раз в год. Ранее в Кремле признали, что вакцинировать 60% россиян к осени, как это планировалось изначально, не удастся из-за низких темпов. Планку снизили до 30-35%