«Бизнес Онлайн»: Леонид Слуцкий может вернуться на пост главного тренера сборной России по футболу

Его источники говорят, что специалист является одной из кандидатур, которую рассматривают на замену Станиславу Черчесову после неудачного выступления команды на чемпионате Европы. Слуцкий уже работал со сборной в прошлом и сам покинул ее после неудачного выступления в предыдущем европейском чемпионате. Официально информацию о возможной смене тренера в Российском футбольном союзе пока не комментировали.