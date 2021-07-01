Z Архив новостей новости
5 0 6 0
00:05, 01 июля 2021

Реставрационную компанию Меандр суд признал банкротом

Это был один из крупнейших игроков на рынке в Петербурге.

Арбитражный суд признал Известную реставрационную компанию Меандр банкротом. Руководит структурой теперь конкурсный управляющий, это человек который ликвидирует и продает все активы. «Меандр» в прошлом был крупнейшим игроком петербургского реставрационного рынка. Ежегодно он получал контракты на несколько миллиардов рублей. четыре года назад фирма начала реставрировать здание петербургской консерватории на театральной площади, однако через год покинула объект. Против руководства компании возбудили уголовное дело. По версии следствия, специалисты не выполнили часть работ, хотя получили около двухсот миллионов рублей.

Также Компания получила контракт на реставрацию здания Биржи, позднее Эрмитаж разорвал этот контракт, так как подрядчик выполнил работы всего на 8 %.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Новости

Путин заявил, что в свое время даст рекомендации достойному претенденту на пост главы государства Но кто им станет, решать россиянам…

5 53 6 6088
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Украина и НАТО Собственными руками, используя таких же послов и министров иностранных дел, стимулировали на Украине майданы, довели страну до полной потери суверенитета и состояния полураспада, а теперь вспомнили про то, что у них есть некие правовые ограничения…

5 248 6 30228 27.06
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Антикитайский альянс западных демократий Нет в международном праве таких положений, согласно которым можно формировать безосновательные заговоры против стран, применяя давление, угрозы и санкции. А в «правилах» Запада есть…

5 130 6 15781 26.06
Блоги

Сергей Лавров: О праве, правах и правилах Наращивая санкции и прочие меры незаконного давления на суверенные правительства, Запад насаждает тоталитаризм в мировых делах, занимает имперскую, неоколониальную позицию по отношению к другим странам…

5 238 6 29210 28.06
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Обычно действующих подобным образом называют вымогателями Они сами себя вписали в список недружественных стран. И каждым новым диким заявлением и действием подтверждают свой статус…

5 132 6 18055 29.06
Блоги

Константин Косачев вице-спикер Совета Федерации

Оруэлл на марше Сегодня в «украинской» зоне Чёрного моря стартуют самые крупные в истории этого региона учения НАТО Sea Breeze 2021...

5 60 6 8985 29.06
Голосование
3481790
Как вы оцениваете действия Сергея Собянина в борьбе с пандемией?
5 58 6 9103 27.06
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Присоединяюсь к призыву Владимира Владимировича Нет никаких других способов побороть пандемию, кроме вакцинации. Кстати, наш регион находится в числе лидеров по иммунизации населения…

5 52 6 8585 30.06
Блоги

+ Прямая линия с Владимиром Путиным Прямая линия с Владимиром Путиным «Решение о том, кто должен возглавить российское государство, в конечном итоге, всегда за гражданами России». «Они осуществляют это свое право выбора с помощью прямого тайного голосования, и только такой путь возможен», — сказал Путин»…

5 150 6 27447 30.06
8читать ;смотреть
Новости

Навальный, как говорится в решении Преображенского суда Москвы, дважды говорил о побеге из-под стражи Об этом на слушаниях по жалобе о постановке оппозиционера на учет сказал сотрудник СИЗО «Матросская тишина»...

5 43 6 8073
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Как это либерально, не правда ли? Хочется, чтобы хоть раз тайна резонансной смерти западных общественных деятелей была раскрыта не через 50 лет…

5 127 6 24693 24.06
Блоги

Василий Вайсенберг эксперт движения «Голос»

Нет даже формальных оснований запретить Яшину открыть избирательный счет Конечно, Яшин подаст в суд. И скорее всего суд отменит незаконное решение избиркома. Вопрос только в том, что время на сбор подписей и открытие счета будет потеряно…

5 32 6 6587 25.06
Новости

СК в Омской области начал проверку по обращению местного жителя Владимира Василькова Он звонил на прямую линию и рассказал президенту, что его лишили звания Ветерана труда…

5 28 6 6103
Блоги

Владислав Иноземцев д.э.н, директор Центра исследований постиндустриального общества

Реальной альтернативы вакцинации нет Не нужно придумывать обоснования того, почему от неё следует отказаться и чем её можно заменить…

5 108 6 24689 29.06
Новости

Путин сообщил, что привился «Спутником V» Президент отметил, что не советовался с врачами…

5 29 6 7572
Блоги

Лев Пономарев правозащитник

Либо наблюдать за выборами, либо наблюдать за катастрофой Если тебе все это нравится, то просто сиди и-отдыхай, ничего менять не нужно. Ни в чем не участвуй, не голосуй, не наблюдай на выборах…

5 39 6 10433 27.06

Популярное за неделю

Новости

Иностранные СМИ описывают ситуацию с пандемией в России как «коронавирусную диктатуру» При всего лишь 11 процентах привитых сограждан, российский режим прибегает к принудительным мерам, пишет немецкая Франкфуртер Альгемайне Цайтунг…

5 18 6 133152
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Компартия Китая врала насчет рынка с самого начала. Врала со скошенными глазами, как Сталин о троцкистско-бухаринских процессах, как Россия о Скрипалях. И конечно, эта находка — очередной аргумент в пользу теории лабораторной утечки…

5 65 6 105158 26.06
#слушать 47:56 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
3481790
Как вы оцениваете действия Сергея Собянина в борьбе с пандемией?
5 58 6 9046 27.06
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ Спасибо Путину: экономически мы отстали навсегда Спасибо Путину: экономически мы отстали навсегда Чтобы выйти на докризисный уровень, экономика во втором квартале должна вырасти со скоростью 8,6% годовых, а чтобы выйти на уровень начала 2019 г. — должна поставить рекорд на уровне 18% годовых…

5 109 6 309106 26.06
8читать ;смотреть
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Молебен на вертолёте, сопротивление «Спутнику», почему Невзорову не страшно Молебен на вертолёте, сопротивление «Спутнику», почему Невзорову не страшно В России происходит не сопротивление вакцинации как таковой, а сопротивление кремлёвскому «Спутнику». Есть масса сертифицированных вакцин, откройте вы им рынок, дайте выбор и все привьются…

5 69 6 138288 24.06
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9170160
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4951521

Сегодня в эфире