Реставрационную компанию Меандр суд признал банкротом

Это был один из крупнейших игроков на рынке в Петербурге.

Арбитражный суд признал Известную реставрационную компанию Меандр банкротом. Руководит структурой теперь конкурсный управляющий, это человек который ликвидирует и продает все активы. «Меандр» в прошлом был крупнейшим игроком петербургского реставрационного рынка. Ежегодно он получал контракты на несколько миллиардов рублей. четыре года назад фирма начала реставрировать здание петербургской консерватории на театральной площади, однако через год покинула объект. Против руководства компании возбудили уголовное дело. По версии следствия, специалисты не выполнили часть работ, хотя получили около двухсот миллионов рублей.

Также Компания получила контракт на реставрацию здания Биржи, позднее Эрмитаж разорвал этот контракт, так как подрядчик выполнил работы всего на 8 %.