Тарифы ЖКХ вырастут сегодня в разных регионах России

Стоимость оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства повысится индивидуально для каждого региона. Общий рост тарифов по стране не должен превышать 4 процентов, отмечают в Федеральной антимонопольной службе. Как ожидается в среднем цены на оплату ЖКХ увеличатся на 3,3 процента. Россиянам с 1 июля придется больше платить за газ, электричество и отопление.

Изменения в стоимости затронут горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, а также вывоз мусора. Отдельные субъекты имеют право устанавливать свои тарифы на ЖКХ. Там они будут расти в диапазоне от 3,4 до 6,4%. Больше всего коммунальные платежи подорожают в Чечне, в Нижегородской и Ярославской областях. В ряде регионов повышение платы будет меньше, чем в целом по стране.



В России плата за коммунальные услуги повышается ежегодно, традиционно это происходит в июле.