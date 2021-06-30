Цены на внутренний туризм в России завышены, — признает президент Владимир Путин

Он связывает это с закрытием границ из-за пандемии коронавируса. В итоге перегружена туристическая инфраструктура и, в первую очередь, в Краснодарском крае и Крыму, — сказал Путин. Он добавил, что государство долгое время не поддерживало туристическую отрасль в России, однако, сейчас разработана программа развития внутреннего туризма.
2021-06-30T23:04:35+03:00
2021-06-30T23:04:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:04, 30 июня 2021
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