Цены на внутренний туризм в России завышены, — признает президент Владимир Путин

Он связывает это с закрытием границ из-за пандемии коронавируса. В итоге перегружена туристическая инфраструктура и, в первую очередь, в Краснодарском крае и Крыму, — сказал Путин. Он добавил, что государство долгое время не поддерживало туристическую отрасль в России, однако, сейчас разработана программа развития внутреннего туризма.