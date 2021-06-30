Власти Белоруссии потребовали прекратить работу на территории республики немецкого Гёте-института

Кроме того, Минск добивается, чтобы прекратила деятельность Германская служба академических обменов, рассказали в министерстве иностранных дел ФРГ. Там выразили сожаление в связи с таким шагом белорусского руководства. Этот приведет к дальнейшей международной изоляции страны. Пострадавшими, как полагают в Берлине, будут белорусские граждане, которые лишатся возможности общественной и культурной деятельности.