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23:03, 30 июня 2021

В Аргентину доставили новую партию российской вакцины от коронавируса

Там приземлился самолет, на борту которого находится более 700 тысяч доз – как первого, так и второго компонентов, — сообщили в посольстве России в Буэнос-Айресе. Там добавили, что завтра ожидается еще одна поставка препарата «Спутник V». Ранее власти республики, как писала аргентинская пресса, пожаловались на то, что долгое время не могут получить вторую дозу российской вакцины. Также на перебои с поставками обращали внимание в Мексике и Гватемале.



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