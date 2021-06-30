Пресненский суд Москвы оштрафовал на 4 тысячи рублей брата футболиста Александра Кокорина Кирилла

Его признали виновным в неподчинении требованиям полицейских после стычки возле Центра международной торговли в Москве. Как утверждает адвокат Кокорина, его подзащитный припарковался рядом с местом, которое было оцеплено полицией в преддверии Прямой линии с Владимиром Путиным. Когда его попросили покинуть это место, он вместе со своим знакомым вышел из машины и попытался выяснить причину, однако вместо этого Кирилла Кокорина и его друга задержали. В свою очередь, телеканал РЕНТВ утверждал, что Кокорин с другом находились в состоянии алкогольного опьянения и пытались проехать на территорию Центра международной торговли. Друг также оштрафован на 4 тысячи рублей, — передает агентство ТАСС. Между тем, по статье о неповиновении полиции грозит до 15 суток ареста.