Журналист интернет-издания «Медиазона» Никита Сологуб рассказал о нападении полицейского в центре Москвы

Это произошло на улице Покровка, когда корреспондент снял, как сотрудник МВД зажимает между ног голову закованного в наручники человека. После этого, как пишет издание, к Сологубу подошел другой силовик, схватил его за большой палец и потребовал удалить снимки, пригрозив сломать руку. После того, как журналист удалил фото и видео, его отпустили. Сологуб добавил, что причина, по которой был задержан лежавший на земле, неизвестна, однако один из полицейских упомянул нож.

